Thorsten Mohr (Argentum AM): Mit Photovoltaik zur Klimaneutralität

25.05.2021 - Die Kosten des Klimawandels könnten sich, aktuellen Studien zufolge, bereits auf 30 Billionen US-Dollar pro Jahr belaufen. "Um nachhaltige Wirtschaftsbereiche und Produktionsverfahren zu unterstützen, müssen diese Aktivitäten finanziert werden. Das bietet weitreichende Chancen für zukunftsorientierte Anleger", sagt Thorsten Mohr, Geschäftsführer der Hamburger Investment-Boutique Argentum Asset Management.

Durch den Klimawandel kommt es nicht nur zu Risiken durch Wetterextreme, sondern auch zu gigantischen Kosten für Volkswirtschaften und Gesellschaften. Bei bisherigem Fortschritt könnte es allein in Deutschland ohne stärkere Maßnahmen bis zum Jahr 2050 zu insgesamt knapp 800 Milliarden Euro Kosten kommen, beobachtet Mohr und stellt deshalb fest: "Die Kosten der globalen Erderwärmung sind nach dieser Einschätzung um ein Vielfaches höher als die Kosten für deren Bekämpfung."

Bis zu 270 Milliarden Euro sind jährlich an Investitionen notwendig, um die nachhaltigen Ziele im Sinne des Klimaschutzes, wie etwa von dem Europäischen Parlament vereinbart, zu erreichen. Dabei steht die Energiewirtschaft besonders im Fokus. "Besonders die Energieerzeugung durch Photovoltaik setzt sich zurzeit überall auf der Welt durch", beobachtet Mohr. "In China übertraf der Zubau an Photovoltaik-Leistung im Jahr 2020 das Vorjahr um 60 Prozent. Und in Deutschland soll der Ausbau der Photovoltaikleistung bis 2030 auf 150 Gigawatt steigen, von derzeit etwa 50 Gigawatt." Durch den Blick auf die zurückliegende Börsenentwicklung in diesem Segment sieht Thorsten Mohr weitreichende Chancen für zukunftsorientierte Anleger: "Unternehmen wie Enphase Energy, Sunnova, SunPower oder auch Sunrun haben zum Teil mehrere 100 Prozent zugelegt."