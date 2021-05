Die neuseeländische Zentralbank (Reserve Bank of New Zealand, RBNZ) hat einen klaren Kurswechsel vollzogen. Der Kiwi sprang um über 1%, nachdem die RBNZ ihren Zinssatz unverändert ließ und andeutete, dass eine Zinserhöhung auf der Agenda steht, vielleicht sogar noch in diesem Jahr. Die Ökonomen von TD Securities sehen mehr Aufwärtspotenzial beim NZD/USD ...

