Die 50-Kilowatt-Version des neuen Wechselrichters hat eine Effizienz von 98,6 Prozent und einen europäischen Wirkungsgrad von 98,1 Prozent. Er kann dezentral neben den Solarmodulen oder zentral am Netzanschlusspunkt eingesetzt werden.Fronius hat mit den "Tauro" und "Tauro ECO" einen neuen dreiphasigen Wechselrichter für große Photovoltaik-Kraftwerke im Angebot. Sie sind im Leistungsbereich zwischen 50 und 100 Kilowatt erhältlich, wie der österreichische Wechselrichterhersteller am Mittwoch veröffentlichte. Die Wechselrichter können dezentral neben den Solarmodulen oder zentral am Netzanschlusspunkt ...

