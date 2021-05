Die Reserve Bank of New Zealand klang auf der Mai-Sitzung optimistischer und signalisierte, dass sie die Zinsen in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres anheben will. Der Kiwi sticht mit einem Anstieg über 0,73 hervor - die Analysten von Capital Economics erwarten, dass das NZD/USD-Paar in den kommenden Monaten weiter ansteigen wird. Wichtige Zitate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...