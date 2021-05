Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Thomas Jordan, bekräftigte am Dienstag, dass Negativzinsen weiterhin absolut notwendig sind und fügte hinzu, dass es nur ein kleines Inflationsrisiko in der Schweiz gibt, wie Reuters berichtet. Jordan merkte weiter an, dass er keinen Grund sieht, die aktuellen geldpolitischen Einstellungen zu ändern ...

