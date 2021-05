Am frühen Mittwochmorgen veröffentlichte Bloomberg einen Analysebericht, der Chinas wirtschaftliche Erholung von der Pandemie untersucht. Der Bericht weist zunächst auf eine schwächere Stimmung in der Wirtschaft hin, bevor er die rückläufigen Auto- und Immobilienverkäufe anführt, um erste Anzeichen für die langsame Erholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...