Die Fortsetzung der Aktivitäten des von der EU finanzierten Projektes "Made in Nature" fand im April in Tegut-Läden in Deutschland statt. Das von dem CSO geleitete Projekt versorgte Tegut-Läden mit speziellen Inseln und Informationsmaterialien über italienische grüne Kiwis, die von dem spezialisierten Biolieferanten Brio als Teil der zweckgerichteten...

Den vollständigen Artikel lesen ...