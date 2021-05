Damit erweitert Peach das Immobilienportfolio um 19% auf total 27'500 Wohnungen. Die Soll-Mieteinnahmen steigen in der Folge auf 134 Mio CHF pro Jahr von vormals 112 Mio.Zürich - Die Immobiliengesellschaft Peach Property hat ihr Portfolio weiter aufgestockt. Sie kauft insgesamt 4300 Wohnungen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sowie in der Metropolregion Bremen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Damit erweitert Peach Property das Immobilienportfolio um 19 Prozent auf total 27'500 Wohnungen. Die Soll-Mieteinnahmen steigen in der Folge auf 134 Millionen...

