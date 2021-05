Das Open Interest ist an den Gold-Futures-Märkten am Mittwoch zum dritten Mal in Folge gesunken, dieses Mal um rund 2,4K Kontrakte. Das Volumen folgte dem Beispiel und ging um fast 148K Kontrakte zurück. Goldpreis peilt weiterhin die 2.000 $/oz an Der Goldpreis testete am Mittwoch kurzzeitig Niveaus jenseits der 1.900 $ Marke, bevor er die Sitzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...