Das Unternehmen wurde auch in der Kategorie "Innovative Use of Artificial Intelligence (AI)" hoch empfohlen.Zürich - Avaloq hat bei den neunten jährlichen WealthBriefing European Awards 2021 die prestigeträchtigen Kategorie Transaction Processing Solution gewonnen. Das Unternehmen wurde auch in der Kategorie «Innovative Use of Artificial Intelligence (AI)» hoch empfohlen. In der Kategorie «Transaction Processing Solution» wurden die Skalierbarkeit und die Belastbarkeit von Avaloq als zwei...

