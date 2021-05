Das Open Interest ist an den Erdgas-Futures-Märkten am Mittwoch nach zwei Tagen des Rückgangs um rund 19,5K Kontrakte gestiegen, wenn man die Flash-Daten der CME Group berücksichtigt. In die gleiche Richtung stieg das Volumen um etwa 69,6K Kontrakte nach sechs aufeinanderfolgenden täglichen Pullbacks. Erdgas nimmt jetzt Kurs auf 3,15 $ Die Preise für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...