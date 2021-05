Dies entspricht gegenüber der letzten Erhebung im Jahr 2017 durch das BFS einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme von 4,3%.Neuenburg - 2019 wurden in der Schweiz 22,9 Milliarden Franken für Forschung und Entwicklung (F+E) aufgewendet. Dies entspricht gegenüber der letzten Erhebung im Jahr 2017 einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme von 4,3%. Den grössten Teil der F+E-Aktivitäten führten die Privatwirtschaft (68%) und die Hochschulen (29%) durch. Rund 133'000 Personen waren in der Schweiz in diesem Bereich tätig...

Den vollständigen Artikel lesen ...