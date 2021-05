In seiner Photovoltaik-Strategie plädiert der BDEW für mehr Flächen, weniger Bürokratie, attraktivere Rahmenbedingungen und innovative Konzepte. Ohne einen Photovoltaik-Boom seien die Klimaziele nicht zu erreichen."Riesiges Potenzial" bescheinigt der BDEW der Photovoltaik: Sie sei neben der Windenergie "eine der zentralen Säulen der Energieversorgung von morgen". In seiner am Donnerstag in Berlin vorgelegten Photovoltaik-Strategie fordert der Verband daher, bis 2030 die Ausbauziele von 100 auf mindestens 150 Gigawatt anzuheben. Das entspreche einem jährlichen Zubau von mindestens zehn Gigawatt, ...

