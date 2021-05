Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) fordert in seiner neuen PV-Strategie einen Ausbau der Photovoltaik in Deutschland auf mindestens 150 Gigawatt (GW). Kernziele der PV-Strategie des BDEW ist es, mehr Flächen für Photovoltaik bereitstellen, PV auf Dächern attraktiver zu machen. Außerdem seien das Prosumer zu stärken und die Bürokratie abzubauen. Der BDEW fordert dabei in seinem heute vorgelegten Papier das Ausbauziel für Photovoltaik von 100 auf mindestens 150 GW bis 2030 ...

