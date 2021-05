Dem European Solar Manufacturing Council zufolge wollen zwar viele EU-Länder Mittel aus dem europäischen Post-Corona-Wiederaufbauprogramm in den Erneuerbaren-Zubau und die Wasserstoffproduktion investieren. Aber nur Italien, Portugal, Spanien und Polen hätten die Herstellung von Photovoltaik-Komponenten zumindest indirekt in die potenziellen Förderbereiche aufgenommen.672 Milliarden Euro will die EU ihren Mitgliedern über das Post-Corona-Wiederaufbauprogramm bereitstellen. Bislang haben 18 EU-Länder Pläne für die mögliche Verwendung der Mittel vorgelegt: Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, ...

