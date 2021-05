Die wichtigsten Indizes an der Wall Street haben am Donnerstag durchwachsen eröffnet - Finanzwerte steigen aufgrund höherer Renditen für US-Staatsanleihen - Die Technologieaktien handeln nach der Eröffnungsglocke im roten Bereich - Die wichtigsten Aktienindizes der USA sind am Donnerstag nach den jüngsten US-Daten durchwachsen in den Handel gestartet. ...

