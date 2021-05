Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag kurzzeitig einen neuen Höchststand über 11'400 Punkten erreicht, diesen aber nicht halten können und leichter geschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag kurzzeitig einen neuen Höchststand über 11'400 Punkten erreicht, diesen aber nicht halten können und leichter geschlossen. Dabei hatte sich erst eine positive Tendenz durchgesetzt, als sich eine freundliche Eröffnung an der Wall Street abgezeichnet hatte. Zuvor fehlte dem Markt nach zwei Sitzungen mit Kursrekorden laut Händlern die Kraft für...

Den vollständigen Artikel lesen ...