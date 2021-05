Nach wie vor wird in Mecklenburg - Vorpommern vorwiegend Lagerware Ernte 20 abgepackt. Die Preise für alterntige Speiseware und ägyptische Importe verharren auf Vorwochenniveau. Der Mengenanteil an ägyptischen Frühkartoffeln in der Abpackung bleibt stabil auf geringem Niveau. Der Absatz von Speisekartoffeln im LEH und in den Discountern ist weiterhin sehr zufriedenstellend....

Den vollständigen Artikel lesen ...