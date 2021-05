Der Auberginenanbau ist oft mit südlichen Ländern wie Spanien und Italien verbunden. Aber die Frucht gedeiht auch in Gewächshäusern in Flandern und der Anbau ist auf dem Vormarsch. Die Familie Heulens in Antwerpen gehörte zu den ersten Auberginenerzeugern und ist heute der größte Erzeuger von Auberginen in Flandern. Bildquelle: Shutterstock.com "Es...

Den vollständigen Artikel lesen ...