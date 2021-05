Global Macadamias wurde in Marquis Macadamias Africa umbenannt, um die größere Vision der Marquis Group widerzuspiegeln. Global Macadamias in Südafrika wird zu 50% Anteilseigner an Marquis Marketing. Aktuell verkauft und vermarktet Marquis Marketing insgesamt 33.000 Tonnen. Bildquelle: Shutterstock.com Die Marquis Group ist der größte Erzeuger, Verarbeiter und...

