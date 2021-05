Die 6. Ausgabe des Internationalen Kongresses für Beeren - Congreso de Frutos Rojos - wird in der Casa Colón, in Huelva, am 15. und 16. September 2021 stattfinden, ein Datum, das Freshuelva, der Organisator der Veranstaltung, am geeignetsten erachtete, um einmal mehr diese wichtige Veranstaltung vor Ort in Person und mit der größten Normalität durchzuführen, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...