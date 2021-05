ve Petersen, Mitgründer und CEO von GP Joule, hat sich mit einem offenen Brief an den Kommissar für Klimaschutz der EU-Kommission Frans Timmermanns gewandt. Seine Befürchtung: Die in einem informellen Entwurf vorgesehenen Regelung, nur "zusätzlichen" Ökostrom zur Wasserstoffproduktion zuzulassen, gefährde den Ausbau der Infrastruktur sowie die effiziente Nutzung von "ausgeförderten" Post-EEG-Anlagen (Ü20). Immer mehr Solar- und Windanlagen erreichen das Ende ihrer Förderdauer im Erneuerbare-Energien-Gesetz ...

