Der Silberpreis bewegt sich nur sehr langsam nach oben, was die Bewegung nicht überzeugend macht - Es gibt jedoch einen möglichen Anstieg der Gebote von der dynamischen Unterstützung, was einen finalen Ausbruchsversuch begünstigt - Die Kursentwicklung verlief für die Bullen schmerzhaft seitwärts und schwankend, während ihr Engagement an der wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...