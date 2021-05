Die jüngsten Daten der CME Group für die Gold-Futures-Märkte zeigten, dass das Open Interest drei Tagesrückgänge in Folge umkehrte und am Donnerstag um fast 1,5K Kontrakte anstieg. Das Volumen hingegen schrumpfte die zweite Sitzung in Folge, nun um rund 102,8K Kontrakte. Goldpreis Konsolidierung bei 1.900 $ Der Goldpreis verzeichnete am Donnerstag ...

