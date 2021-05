Bei einem Stand von 1,0952 Franken zeigt sich das Euro/Franken-Paar kaum verändert und auch der US-Dollar verharrt bei einem Stand von 0,8978 Franken auf seinem jüngsten Niveau.Frankfurt - Der Euro bewegt sich am Freitag kaum von der Stelle. Wie bereits am Vortag halten sich die Kursbewegungen der Gemeinschaftswährung damit in einer engen Handelsspanne. Am Vormittag wird der Euro zu 1,2197 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Bei einem Stand von 1,0952 Franken zeigt sich das Euro/Franken-Paar ebenfalls kaum verändert und auch der US-Dollar...

