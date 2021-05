FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.05.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 1015 (1050) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 870 (875) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES TARGET TO 585 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5550 (5450) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VISTRY TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - TARGET 1600 (945) PENCE - BERENBERG RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 3150 (2475) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 415 (400) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1075 (1020) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 550 (570) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 850 (790) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HELICAL TARGET TO 520 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9000 (9200) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 245(240)P 'EQUAL-WEIGHT' - SOCGEN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1060 (1045) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

