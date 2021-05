Die China Securities Regulatory Commission (CSRC) sagte am Freitag, dass sie "den Schwankungen der Rohstoffpreise in letzter Zeit große Aufmerksamkeit schenkt." Zusätzliche Punkte Gegen Überspekulationen und Unregelmäßigkeiten auf dem Futures-Markt wird weiter hart vorgegangen. Die Regierung wird dabei helfen, die Rohstoffpreise in Abstimmung mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...