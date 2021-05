Die Bundesregierung will auf Basis des Schnellladegesetzes eine europaweite Ausschreibung zum Aufbau eines öffentlichen Schnellladenetzes mit 1000 Standorten durchführen. Das Netz soll flächendeckend das Laden mit über 150 Kilowatt ermöglichen und so die Langstreckentauglichkeit von Elektroautos sicherstellen.Der Bundesrat hat bei seiner Sitzung am Freitag das im Februar vom Bundestag beschlossene Schnellladegesetz gebilligt. Das Ziel des Gesetzgebers ist es, bundesweit einen flächendeckenden und bedarfsgerechten Aufbau von öffentlich zugänglicher Infrastruktur für das schnelle Laden von Elektrofahrzeugen ...

