"Normal", was heißt das eigentlich? Der Duden, immerhin so etwas wie die "Grundlage einer einheitlichen deutschen Rechtschreibung" (Quelle: Wikipedia) gibt gleich zwei Bedeutungen für das Adjektiv an; "normal" bedeutet demnach zum einen "der Norm entsprechend; vorschriftsmäßig" oder auch "so [beschaffen, geartet], wie es sich die allgemeine Meinung als das Übliche, Richtige vorstellt". Die zweite Bedeutung, "so [beschaffen, geartet], wie es sich die allgemeine Meinung als das Übliche, Richtige vorstellt", gilt dabei zunehmend als veraltet bzw. herabsetzend und sollte daher, so die Empfehlung des Duden, vor allem im öffentlichen Sprachgebrauch vermieden werden. Normal scheint mittlerweile aber auch, dass Gerichte der Politik mehr und mehr den Weg weisen. Wahlweise die Arbeit abnehmen, so zumindest der Eindruck, den das Shell-Urteil in dieser Woche hinterließ: ...

