Das Verbrauchervertrauen ist in den USA im Mai leicht gefallen - Der US Dollar Index bleibt im positiven Bereich über 90,00. - Der Index der Verbraucherstimmung ist in den USA im Mai auf 82,9 (endgültig) gesunken, von 88,3 im April, wie die neuesten Umfragen der University of Michigan am Freitag ergaben. Dieser Wert lag leicht über der vorläufigen ...

