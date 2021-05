Deutliche Kursverluste gab es hingegen bei der türkischen Lira. Die Währung fiel gegenüber dem Dollar und dem Euro auf Rekordtiefs.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag leicht nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 1,2187 US-Dollar. Am Vormittag hatte sie noch bei 1,22 Dollar notiert. Der Dollar gewinnt auch zum Franken leicht Terrain hinzu und wird aktuell zu 0,8999 Franken gehandelt nach 0,8979 am frühen Morgen. Aber auch der Euro hat mit einem Kurs von 1,0967 Franken Boden gutgemacht.

Den vollständigen Artikel lesen ...