Der SMI gewinnt gegen 11 Uhr 0,21 Prozent hinzu auf 11'363,63 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag auf breiter Front zugelegt und praktisch auf Rekordhoch geschlossen. Genährt wurde der Anstieg laut Händlern von einer Reihe guter Konjunkturdaten aus dem In- und Ausland. Dadurch hätten die Marktteilnehmer die Inflationssorgen etwas in den Hintergrund gerückt. Die Anleger seien risikobereiter, wozu auch die Ausgabenpläne von US-Präsident Joe Biden...

