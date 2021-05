Beobachter sehen in den zuletzt stark gestiegen Rohstoffpreisen einen Grund für das gedämpfte Wachstum.Peking - Das Wachstum in der chinesischen Industrie hat sich im Mai leicht abgeschwächt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) ging im Vergleich zum Vormonat von 51,1 auf 51 Punkte zurück, wie das Pekinger Statistikamt am Montag mitteilte. Bei Werten über 50 Punkten wird von einer Expansion der Industriebetriebe ausgegangen, darunter von einem Rückgang. Beobachter sahen in den zuletzt stark gestiegen...

