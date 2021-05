Die Einmonats-Risk-Revesals des EUR/USD, ein Maß für das Verhältnis von Calls zu Puts, fielen in der letzten Woche so stark wie seit dem 29. Januar nicht mehr. Es ist erwähnenswert, dass der Indikator für den Optionsmarkt mit dem letzten Update die vierte Woche in Folge fällt. Obwohl die Daten die Seitwärtsbewegung des EUR/USD in den letzten zwei Wochen ...

