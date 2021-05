Das Open Interest schrumpfte an den Gold-Futures-Märkten am Freitag zum fünften Mal in Folge, dieses Mal um rund 9,2K Kontrakte, wie die jüngsten Daten der CME Group zeigten. In der gleichen Linie ging das Volumen die dritte Sitzung in Folge zurück, diesmal um rund 48,3K Kontrakte. Goldpreis nimmt weiterhin die 2.000 $ ins Visier Die Rallye des Edelmetalls ...

