Der stellvertretende Gouverneur der RBNZ, Christian Hawkesby, hat am frühen Montag die Geldpolitik kommentiert, wie Reuters berichtete. Der leitende Beamte der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) vermittelte die Präferenz der RBNZ, "einen monetären Stimulus für einen längeren Zeitraum zu haben, als diesen zu schnell zu beenden". "Unsere Botschaften, ...

