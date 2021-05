++ Europäische Indizes werden gemischt gehandelt ++ Märkte in Großbritannien und den USA sind wegen eines Feiertags geschlossen ++ Deutsche Bank-Aktie fiel nach Fed-Äußerungen um 2% ++ Die europäischen Indizes starteten aufgrund der Feiertage in den USA und Großbritannien mit gemischter Stimmung und gedämpftem Handel in die Woche. Eine Reihe von neuen Wirtschaftsdaten, die in dieser Woche veröffentlicht werden, einschließlich der Inflation und der Arbeitslosigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...