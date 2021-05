Der Ölpreis erreichte am vergangenen Donnerstag ein Hoch von 69,14 $ und machte damit alle Verluste der Vorwoche wieder wett, obwohl er am Freitag um 0,7% nachgab. Das OPEC+-Treffen in dieser Woche dürfte die Pläne des Bündnisses zur allmählichen Lockerung der Produktionsbeschränkungen bekräftigen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Überraschungen ...

