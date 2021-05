In einer gemeinsamen Erklärung fordern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des PV-Symposiums 2021 einen jährlichen Photovoltaik-Zubau von 15 Gigawatt (GW). Nur so seien die verschärften Klimaschutzziele nach dem Urteil des Bundesverfassungsgericht bis 2030 zu erreichen. Das PV-Symposium hat einen jährlichen Zubau an Photovoltaikleistung von 15 GW gefordert. Das hielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer gemeinsamen Erklärung fest. Eine solche Größenordnung sei nötig, um die verschärften ...

