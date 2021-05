Die Ökonomen von Capital Economics gehen davon aus, dass die Preise für Weizen, Mais und Sojabohnen in den nächsten sechs Monaten sinken werden, da das weltweite Angebot wieder zunimmt und die Nachfrage in China langsamer wächst. Wichtige Zitate "Wir erwarten, dass die weltweite Weizennachfrage in diesem Jahr steigen wird, da China in seinem letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...