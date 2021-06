Zum Pfingstfest blieb der Absatz von Speisekartoffeln in den Handelsketten in Mecklenburg - Vorpommern und auch von Schälkartoffeln unter den Erwartungen der Abpacker. Insbesondere in der Küstenregion fehlten die Touristen und letztendlich auch die familiären Besucherströme. Das sind nach wie vor Auswirkungen der Corona bedingten Abschottung. Bildquelle: Shutterstock.com...

