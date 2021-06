Die Knoblauchsaison hat mit 6,8% mehr Anbaufläche als 2020 von 28.000 ha und einer außergewöhnlichen Qualität begonnen, so die Schätzungen der Nationalen Vereinigung der Knoblaucherzeuger und -Vermarkter von Spanien (ANPCA). Sie bewertete zudem, dass die Nachfrage in den Hauptanbaugebieten, die nun in Produktion sind, ruhig ist. Bildquelle: Shutterstock.com Die...

