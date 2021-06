In dem Motto "Wer feiert, bereitet Freude" bekam letzte Woche jeder Mitgliedserzeuger der Coöperatie Coforta / The Greenery einen köstlichen Jubiläumskuchen. Im Oktober 2021 wird die Organisation offiziell ihren 25. Geburtstag feiern und sie werden dies gemeinsam mit allen Erzeugern und Mitarbeiten tun. Foto © The Greenery Dieses Jahr finden verschiedene...

Den vollständigen Artikel lesen ...