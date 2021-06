Dank des kontinuierlichen Wachstums der Investitionen in China, Mexiko und Portugal und der hervorragenden Leistung des Genetikgeschäfts und seiner Handelsplattformen erreichte das Ergebnis des Unternehmens vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisierung (EBITDA) in dem ersten Quartal (Q1) 2021 51,74 Millionen USD, ein Anstieg von 106,39% gegenüber den 25,07 Millionen USD, die in...

