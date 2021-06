Hier erfahren Sie, was Sie am Dienstag, den 1. Juni wissen müssen: Die Investoren sind vorsichtig optimistisch, da die Händler aus Großbritannien und den USA zurückkehren, was den Dollar nach unten und den Goldpreis nach oben drückt. Der US ISM Manufacturing PMI und die Fed-Reden bestimmen den Wirtschaftskalender. COVID-19 bleibt in Asien besorgniserregend, ...

