Mit dieser innovativen Buchungsmöglichkeit nimmt localsearch, die Betreiberin der Schweizer Such- und Buchungsplattform local.ch, eine Vorreiterrolle in der Schweiz ein.Zürich - Die Restaurantbuchung wird künftig noch einfacher. Über eine Integration von local.ch in den Google-Assistenten kann der Restauranttisch ab sofort bequem per Sprachsteuerung mit dem Smartphone reserviert werden. Mit dieser innovativen Buchungsmöglichkeit nimmt localsearch (Swisscom Directories AG), die Betreiberin der Schweizer Such- und Buchungsplattform local.ch...

Den vollständigen Artikel lesen ...