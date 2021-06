Earlybird Venture Capital, SIX Fintech Ventures und der Einhorn-Gründer Carsten Thoma sind Investoren.Zürich - Das Fintech-Unternehmen FQX, mit Sitz in Zürich, erhält 4,7 Mio. Dollar Investitionskapital. In einer Seed-Finanzierungsrunde unter Führung von Earlybird Venture Capital sowie Beteiligungen von SIX Fintech Ventures und Carsten Thoma sichert das Start-Up namhafte Begleitung in der Expansion ihres Geschäftsmodells. FQX lancierte im Frühjahr die erste marktreife Lösung für eNotes. eNotes...

Den vollständigen Artikel lesen ...