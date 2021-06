Noch nie ist in Deutschland im Mai so viel Ökostrom erzeugt worden wie in diesem Jahr. Das letzte Mai-Wochenende brachte einen Photovoltaik-Rekord. Laut einer Analyse von E.ON erzielte Deutschland einen neuen Ökostrom-Rekord im Mai. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden im vergangenen Monat insgesamt mehr als 21 Milliarden (Mrd.) Kilowattstunden (kWh) Ökostrom ins allgemeine Stromnetz eingespeist. Das ist mehr als je zuvor in einem Monat Mai. Der bisherige Mai-Rekordwert lag unter 20 Mrd. kWh.Viel ...

