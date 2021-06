Im April sind in Deutschland rund 620 Megawatt (MW) an Solarleistung neu installiert worden. Kumuliert steigen damit die Neuinstallationen im laufenden Jahr auf mehr als zwei Gigawatt (GW). Ende April sind im Bereich der Photovoltaik in Deutschland im Jahresverlauf mehr als 2 GW an neuer Leistung installiert worden. Das geht aus Erhebungen der Bundesnetzagentur (BNetzA) hervor. Demnach betrug der Zubau im April 620 MW. Das war ein Plus von rund 60 MW im Vergleich zum März. Das lag vor allem an einer ...

