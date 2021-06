FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.06.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 2145 (1570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 132 (131) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES BODYCOTE PLC TARGET TO 920 (820) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 850 (870) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ELECTROCOMPONENTS TARGET TO 1388 (1219) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 610 (565) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS MARKS & SPENCER TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OW') - TARGET 172(160)P - RBC RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 230 (200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 175 (150) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1950 (1900) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS EASYJET TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1125 PENCE - UBS RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2700 (2500) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

